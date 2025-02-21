Vietnam’da doğum günü eğlencesi kabusla bitti! Neye uğradığını şaşırdı...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Vietnam'da geçtiğimiz günlerde Giang isimli kadının doğum günü eğlencesi kabusa döndü. Kutlama esnasında elindeki hidrojen balonu patlayan kadının yüzü yandı. Bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Vietnam'ın başkent Hanoi'de Giang isimli kadının doğum günü kutlaması kötü bitti.

Giang'ın doğum günü kutlaması sırasında elinde tuttuğu pastanın mumları diğer elindeki hidrojen dolu balona temas edince patlama meydana geldi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının yüzünde, ellerinde ve kollarında ikinci derece yanık oluştuğu tespit edildi.

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Tedavi altına alınan Giang, "Yaşadığım korku nedeniyle olayın görüntülerini uzun süre izleyemedim. Bilseydim, kendimi böyle tehlikelinin içine sokmazdım. Yaşadığım talihsiz olay diğer insanlara ders olsun" dedi.

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Uzmanlar, hidrojen gazının her ne kadar helyuma göre daha ucuz olsa da son derece yanıcı olduğunu ve ateşle temas ettiğinde patlama riski taşıdığı için hidrojen balonlarının kapalı alanlarda ve eğlence amaçlı kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

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