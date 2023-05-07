Vietnam'da rekor sıcaklık

Editör: Osmancan Erok

Bilim adamları, Vietnam'ın ülkenin kuzeyinde yer alan bir meteoroloji istasyonunda dün rekor bir sıcaklık olan 44.1 santigrat derece kaydettiğini belirtti.

Ulusal Hidrometeorolojik Tahmin Merkezi, bu sıcaklığın Thanh Hoa eyaletindeki (orta-kuzey) bir istasyon tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Bu rakam, merkezi Ha Tinh eyaletinin Huong Khe ilçesinde 20 Nisan 2019'da kaydedilen 43,4 santigrat dereceye ait olan eski rekoru kırmış durumda.