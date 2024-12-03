Vietnamlı 38 turist Jeju Adası’nda kayıplara karıştı

Kaynak: İHA
Vietnamlı 38 turist Jeju Adası’nda kayıplara karıştı

Güney Kore’nin Jeju Adası’na gelen yaklaşık 90 kişilik Vietnamlı gruptan 38’i kayboldu. Yetkililer kayıp turistleri arama çalışmaları başlattı.

Güney Kore’nin Jeju Adası’na gelen yaklaşık 90 kişilik Vietnamlı gruptan 38’i planlanan tarihte ülkelerine dönmeyerek ortadan kayboldu. Yetkililer kayıp turistleri arıyor.

Güney Kore’nin Jeju Adası’na gelen Vietnamlı turistler kayıplara karıştı. Jeju Turizm Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 90 kişilik bir Vietnamlı turist grubu 14 Kasım'da VietJet Havayolları uçağıyla Vietnam'ın Nha Trang kentinden Jeju'ya geldi. Gruptaki 38 turist, 17 Kasım’daki dönüş uçuşundan hemen önce kayıplara karışırken, diğer turistler ise planlandığı üzere ülkelerine döndü.

30 günlük vizesiz seyahat izni bulunan Vietnamlıların 14 Aralık'a kadar adada kalabileceğini belirten yetkililer, buna rağmen kayıp turistleri bulmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

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