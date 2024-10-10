Viktor Orban, AB'nin genişletilmesi hakkında konuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Viktor Orban, AB'nin genişletilmesi hakkında konuştu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı Balkanlar’ın Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonunun hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Orban, Sırbistan’ın AB’ye katılımı olmadan Balkanlar’da istikrarın sağlanamayacağını ve verilen sözlerin tutulması gerektiğini ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin genişlemesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Strazburg'da Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı programını sunan Orban, Batı Balkanlar’ın AB üyeliğinin hızlandırılmasının Avrupa'nın güvenliği için kritik olduğunu belirtti. Orban, Sırbistan'ın AB'ye katılımı olmadan Balkanlar’da istikrarın sağlanamayacağını ifade etti.

Başbakan, AB’nin genişlemesinin ülkelerin başarılarına dayandırılması gerektiğini vurgularken, bazı aday ülkelerin gerekli koşulları yerine getirdiğini ancak AB üyeleri arasında bir uzlaşı olmadığını söyledi. Orban, Batı Balkan ülkelerine AB’ye katılım sözü verildiğini ve bu sözün tutulması gerektiğini belirtti.

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