Viktor Orban, Kiev'i ziyaret etti

Macaristan hükümet sözcüsünün X adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda teyit ettiği 2 Temmuz ziyareti, Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığını devralmasından bir gün sonra gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmelerin de yer aldığı gezi, Orban'ın Kiev'e Batı'nın askeri yardımına yönelik yüksek sesle ve ısrarla yaptığı eleştiriler nedeniyle dikkat çekiyor.

İşgalden bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen birkaç Batılı liderden biri olan Macaristan Başbakanı Orban, Zelenski'nin Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde bir araya gelmesinin üzerinden birkaç gün geçti. Orban'ın sözcüsü Zoltan Kovacs "Görüşmelerde barışa ulaşma olanaklarının yanı sıra Macaristan-Ukrayna ikili ilişkilerindeki güncel konular ele alınacaktır" dedi.