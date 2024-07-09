Viktor Orban'dan kan donduran açıklama: Önümüzdeki 3 haftada çok sayıda masum ölecek

9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde, 7 ay boyunca belirli bir tempoda devam eden Rusya – Ukrayna Savaşı, kontrolden çıktı.

Rusya uzunca bir süre dar alanda kısa paslaşmalar yaparak kazandığı zamanda yığdığı cepheleri pervasızca Ukrayna şehirlerine boşaltıyor. Gazeteci Ardan Zentürk’ün ısrarla dikkat çektiği 15 Haziran’a sayılı günler kala yaşanan gelişmeler, uluslararası kamuoyunda büyük bir savaşın ayak sesleri olarak yorumlanıyor.

Artan Rus saldırıları hakkında “açık konuşalım kan gövdeyi götürüyor” saptamasında bulunan Zentürk, Ukrayna'nın ABD yapımı orta ve uzun menzilli füzeleri kullanarak Rus topraklarındaki askeri hedefleri vurması ve bu arada da bir büyük cephaneliği ortadan kaldırmasının çok tehlikeli sonuçları olacağını vurguladı.

Ukrayna birliklerinin Rusya’nın Voronej bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılar o denli ağır hasarlara sebep oldu ki Voronej Valiliği flaş bir kararla olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı. Dahası, Ukrayna’nın dron saldırısı gerçekleştirdiği üç rafineri cayır cayır yanmaya devam ediyor. Hasılı artık her şey doğal hedef statüsüne bürünmüş durumda. Savaşın bu aşamasında sivil altyapının hedeflendiği ve ortadan kaldırılmaya çalışıldığı yeni bir dönem yaşanıyor.

Bundan dolayı Ukrayna'nın son dönemde ortaya attığı iddialar ve yeni saldırıları sonucunda Rusya, hiç de adeti olmayan bir şekilde sabahın erken saatlerinden başlayarak çok büyük bir saldırı füze saldırısı gerçekleştirdi. Balistik füzelerin kullanıldığı saldırılar, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin doğum yeri olan Kriviy Rig gibi sembolik kıymeti haiz bulunan yerleri de hedef alıyor.

Saldırılar Ukrayna’da tozu dumana katarken Rusya bütün dünyayı ayağa kaldıran bir başka saldırı gerçekleştirdi. Kiev'deki ülkenin en büyük çocuk hastanesine düşen füzeler, içlerinde çok sayıda çocuğunda bulunduğu sivillerin hayatına mal oldu. Kiev Valiliği tarafında yapılan açıklamaya göre hastanedeki yıkım yüksek ve enkaz altında çok sayıda sivil hala kurtarılmayı bekliyor.

Fakat Rusya Savunma Bakanlığı saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini reddediyor. Bakanlık bu iddiaları tamamen yalan olduğunu, saldırıda kendilerinin hiçbir dahli bulunmadığını, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler ile yoğun saldırı gerçekleştirdiklerini ama bu saldırıların önceden belirlenmiş askeri ve sanayi kuruluşları ve üstlere yönelik olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında daha da dikkat çeken bir dokta daha vardı. Bakanlık “Kiev'den yansıyan görüntülere bakıldığında hastanenin, kentin içindeki bir hava savunma bataryasından ateşlenen füzelerle vurulduğu anlaşılıyor” iddiasında bulundu.

Hastane saldırı hakkında Rusların yaptığı açıklamadan sonra “Tartışma yürür fakat neyin ne olduğu çok kısa zamanda da belli olur. Sonuçta o vuran füzenin parçaları ortaya çıkacak değil mi? E, o parçalar uzmanlar tarafından incelendiğinde zaten her şey anlaşılacak” diye konuştu.

Rusyalar ayrıca Ukrayna 96. Hava Savunma Tugay Komutanı’nın geçenlerde yaptığı “Rusların ateşlediği kinzhal füzelerin tamamı Ukrayna’nın patriot hava savunma sistemi tarafından yok edildi. Mayıs 2023'ten bu yana bir tek Rus füzesi Kiev'e ulaşamadı” açıklamasını da hatırlatarak “ya o zaman yalan söylediniz ya da şimdi” restini çekti.

Zentürk, hastane saldırısının faili üzerinden yürütülen tartışmalar hakkında “Bu tartışma Rusya'ya bela açar mı? Artık açmaz. Niye? 30 aydır bu belaların hepsi yaşanıyor zaten” diye konuştuktan sonra sözlerini Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Bilde’e verdiği röportajdan alıntıladığı şu ikazla sonlandırdı: “Ukrayna Savaşı Önümüzdeki 3 haftada, bugüne kadar yaşanmamış boyuta gelecek, çok fazla sayıda masum insan ölecek. Bunun bir şekilde önünün alınması gerekir.”