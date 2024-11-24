Villarreal, Osasuna'yla berabere kaldı

Villarreal, Osasuna karşısında dramatik bir geri dönüşe imza attı ve 2-2'lik sonuçla Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürdü. Gerard Moreno, 90 dakikada gösterdiği olağanüstü performansla, Budimir’in 25 dakikada attığı iki golün ardından takımı adına eşitliği sağladı.

Villarreal, başta hakem kararları nedeniyle sıkıntı yaşasa da, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla maçı koparmayı başaramadı. Budimir, maçın başında Ruben García'nın asistinde kolayca gol atarken, Villarreal savunması zayıf kaldı. Ardından, Pau Navarro’nun hatasından faydalanan Budimir, hakem tarafından verilen tartışmalı penaltı sonrası ikinci golünü attı. VAR tarafından onaylanan bu penaltı, pek çok tartışmaya yol açtı.

İlk yarının sonlarına doğru Villarreal, oyununu toparlayamadı ve sadece Barry'nin kafa şutu fark yaratmadı. Ancak ikinci yarıda Gerard Moreno'nun girişiyle oyun tamamen değişti. Gerard, takımını ateşleyerek, Yeremy'nin asistinde Baena'nın golünü bulmasını sağladı. Ardından, Osasuna savunmasını zorlayan Gerard, son dakikalarına girerken takımını Şampiyonlar Ligi hedefi için hayatta tutacak penaltıyı kaydetti.

Osasuna’nın savunması son anlarda büyük hata yaptı; Torró’nun Logan Costa'yı ceza sahasında çekmesiyle verilen penaltı, Villarreal’in hayat bulmasını sağladı. Gerard’ın penaltısı, takımı adına büyük önem taşıyan bu maçı 2-2’lik eşitlikle tamamladı.

Bu sonuçla Villarreal, önemli bir deplasmandan bir puanla ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi yolunda hayati bir adım attı.