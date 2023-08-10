Vinç sürücüsü ortalığı birbirine kattı: 16 araç birbirine girdi

Maltepe'de seyir halinde olan vincin yol ortasında durması nedeniyle arkasından gelen 16 araç kazaya karıştı. Kazaya neden olan vinç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Vinç sürücüsü ortalığı birbirine kattı: 16 araç birbirine girdi

İstanbul Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan vinç sürücüsü bir anda yol ortasında durdu.

Arkasından gelen 16 araç ise kaygan zeminin etkisiyle birbirine girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Meydana gelen kaza sonrası vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza ilişkin çalışma başlatırken yol uzun süre trafiğe kapandı.

aw005511-03.jpg


"OLAY ÇOK ENTERESAN OLDU"
Kazaya karışan araç sürücülerinden Emrah Baran Özdemir, "Olay çok enteresan oldu. Minibüs kendisini kurtarabilmek için sola kırıyor ve refüjden karşı yola geçiyor. Hemen arkasında ki araçta fren yapıp başka bir aracın vurmasıyla karşı yola geçiyor. Arkamda ki araç bana vurmasın diye fren yaptım ama ben boşa bıraktım arabayı. Arkamda ki araç bariyere vurdu, taksi kamyonun altına girdi. Yol kilitlenince trafik durdu. Herkes küçük sıyrıklarla atlattı” dedi.

aw005511-02.jpg

aw005511-01.jpg

Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
İsrail'de Milli atlet Hayrettin gümüş madalya kazandı Spor
İsrail'de Milli atlet Hayrettin gümüş madalya kazandı
New York borsası yükselişle açıldı Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı
Galatasaray Taylan Antalyalı ile sözleşme uzattı Spor
Galatasaray Taylan Antalyalı ile sözleşme uzattı
AB: Sırbistan'a yaklaşımımız dengeli Dünya
AB: Sırbistan'a yaklaşımımız dengeli
Emlak kraliçesi servetinin yüzde 84'ünü kaybetti. 29 milyar doları elinden akıp gitti Dünya
Emlak kraliçesi servetinin yüzde 84'ünü kaybetti. 29 milyar doları elinden akıp gitti
Türk ve Altay mitolojilerinde yaratıcı tanrıça Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojilerinde yaratıcı tanrıça
Antalya'da kaçak 287 elektronik sigara ele geçirildi Güncel
Antalya'da kaçak 287 elektronik sigara ele geçirildi