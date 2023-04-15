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Montella'dan flaş Onyekuru açıklaması

Adana Demirsipor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Onyekuru ve oynanan maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 20:27
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Vincenzo Montella'dan flaş açıklamalar

Montella'dan flaş Onyekuru açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 5-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ART NİYET ARAMAMAK LAZIM"
Onyekuru'nun herkesle arkadaşlık edebilen ve sevilen bir isim olduğunu ifade eden Montella, "Herkesin önünde eski arkadaşlarını selamlamaya gitmişti. Art niyet arayacaksak da soyunma odasında belki de gizli gizli sarılabilirdi. Ancak herkesin önünde yaptı. O yüzden art niyet aramamak lazım bu konuda. Gerçekten bunları duymak üzücüydü. İnşallah konu burada kapanmıştır." dedi.

"HAYATİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Maçın ilk yarım saatinin kendileri için memnun edici olduğunu dile getiren İtalyan çalıştırıcı, alınan galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, şunları dile getirdi: "Çünkü ilk yarım saat, şu ana kadar çalıştığımız bütün prensipleri sahaya yansıttığımız bir süreç oldu. İstediğimiz sonucu alabilmemiz gerçekten memnuniyet verici. Çünkü baktığınızda uzun zamandır çalıştığımız konuları sahaya yansıttık ve bunu hem cesaretli hem kaliteli hem de rakibe kendi oyunumuzu kabul ettirerek yaptık. O yüzden bu hayati galibiyeti aldığımız için çok memnunum." (AA)

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