Vincenzo Montella'dan Letonya zaferi açıklaması. Taraftara övgüler yağdırdı

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı 4 golle geçen milliler, Almanya vizesini de kaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella ise maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'dan Letonya zaferi açıklaması. Taraftara övgüler yağdırdı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktör Vincenzo Montella, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok özel bir gururu yaşadığını dile getirdi.

İşte Montella'nın açıklamaları;

-Benim için çok güzel bir gün, çok mutluyum. Maçla alakalı da geliştirmemiz gereken bazı noktalar var, Onları fark ettim. Onların üzerinde duracağız ve çalışacağız. Hazırlıklı bir şekilde istediğimiz bütün hedeflere ulaşmaya çalışacağız.

-Bu konuda herhangi bir hesap yapmamıştım. Çünkü ilk hedefimiz bizim Almanya'ya ulaşmaktı. Sonrasında tabii ki de iştahımız da artacak. Çünkü birincilik için de oynayabiliriz.

-Taraftarımıza canı gönülden tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. Çünkü baktığınızda zaman zaman maçta biraz zorlandığımızda bile sahada bir nebze onikinci adam görevini yerine getirdiler. Ben eskiden birkaç kere tanıklık etme fırsatım olmuştu. Bugün de direkt sahanın kenarındayken yaşadığımda gerçekten inanılmazdı. O yüzden çok teşekkür etmek istiyorum.

-1-0'dan sonra ritmi biraz düşürdük ve geriye çekildik. Onu geliştirebiliriz. Çünkü daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz. O yüzden bunun üzerinde de duracağımız kesin.

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