Vincenzo Montella'dan Sacha Boey açıklaması. Milli takıma mı geliyor

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Letonya maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey'in milli takım ihtimalini açıklığa kavuşturdu.

Vincenzo Montella'dan Sacha Boey açıklaması. Milli takıma mı geliyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın oynayacakları Letonya maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

-3 günde bir maç oynanan bir dönemden geçiyor futbolcular. Halen futbolcularımızı çok iyi tanımadığım için onlarla bire bir konuşarak durumlarını öğrenmeye çalışıyorum. Ona göre bir değerlendirme yapacağım. Çünkü, Letonya maçımız çok önemli.

-Çok farklı bir maça çıkacağız. Letonya da çok genç bir takım. Fiziksel geçecek bir maç olacak bizim için. Çok sabırlı ve hızlı top çevirmemiz gereken bir maç. Taraftarın da desteğini bekliyoruz.

-Yusuf Sarı'yı çok iyi tanıyorum. Bir haftadır antrenmana çıkamadı. Bugün antrenmana çıkacak ve durumuna göre karar vereceğiz.

-Ben hep gerçekleri, olan şeyleri konuşmayı severim. Sacha Boey iyi bir futbolcu ama bildiğim kadarıyla FIFA kuralları gereği bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için en az 5 sene o ülkede oynaması gerekiyor. Sacha Boey iki senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız.

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