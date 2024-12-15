Vinçten kurtulan beton blok can aldı

Aksaray’da prefabrik ev üretimi yapılan bir fabrikada, vinçle taşınan beton blok işçinin üzerine düşerek ölümüne neden oldu.

Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki prefabrik ev üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuruyan beton blok vinçle taşınırken, beton bloktaki kancaların yerinden çıkması sonucu blok boşaldı ve fabrikanın çalışanı 30 yaşındaki Hüseyin Akbulut'un üzerine düştü. Beton bloğun altında kalan Akbulut, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Diğer personeller durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirlerken, Jandarma Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı. Akbulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve fabrikanın çalışanlarının ifadeleri alınmaya başlandı.