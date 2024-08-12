Vinicius Junior'a dudak uçuklatan maaş

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Vinicius Junior’a Suudi Arabistan’dan dünya futbol tarihine geçecek bir teklif yapıldı.

ESPN’in haberine göre, Suudi kulübü Al Ahli, Vinicius Junior’a yıllık 350 milyon euro net maaş kazanacağı bir sözleşme teklif etti. Ancak Brezilyalı oyuncu, Real Madrid’den ayrılmak istemediğini Suudi temsilcisine iletti.

Haberde ayrıca, Real Madrid’in Vinicius’u satmayı düşünmemesi nedeniyle serbest kalma bedelinin ödenmemesi halinde bu transferin çok zor olduğu belirtildi. Suudi kulübünün, Real Madrid’den 1 milyar euro’luk serbest kalma bedelinde ‘ufak’ bir indirim istediği de yazıldı.

24 yaşındaki oyuncu, Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve İspanyol devi ile çıktığı 264 maçta 83 gol ve 75 asistlik performans sergiledi.