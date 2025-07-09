VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (9 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (9 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 11.800,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,51 azalışla 11.763,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,15 artarak 11.781,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 11.800,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden ticaret gerilimini yeniden tırmandırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.100 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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