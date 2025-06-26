VİOP'ta endeks kontratı yükselişte! Tüm gözler ABD'de (26 Haziran 2025)

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 azalışla 10.564,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 10.583,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 10.582,00 seviyesinden işlem gördü.

Powell’ın sözleri piyasaları sallıyor! VİOP’ta neler oluyor? Yeni hedef 10.800 mü? (25 Haziran 2025)

Küresel piyasalar, ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.