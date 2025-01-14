VIP araçla uyuşturucu sevkiyatı: Polis şehrin girişinde yakaladı

Kaynak: İHA

Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibi yapan polis, yaptıkları çalışmada plakası öğrenilemeyen lüks bir aracın içerisinde 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen araştırmalarda, Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinildi. İstihbari ve teknik takibi tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Plakası tespit edilen VIP araç, Denizli girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar ve kullandıkları lüks araç içerisinde yapılan aramalarda; 5 parça halinde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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