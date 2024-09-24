Virajda bariyere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Virajda bariyere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpıp, yaklaşık 15 metre sürüklenen 22 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kazada motosikletiyle bariyere çarpıp, yaklaşık 15 metre sürüklenen Mehmetşah Işık (22) yaşamını yitirdi.

Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmetşah Işık, virajda motosikletinin hakimiyetini kaybedip bariyere çarpması sonucu yaklaşık 15 metre sürüklendi.

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Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmetşah Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Işık, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsisinin ardından Işık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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