Virajda kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, virajda kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Hakan Y. (40) ile arkasındaki Hülya B. (35), ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Virajda kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, Bursa- Yalova yolu Güneyköy mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine ilerleyen Hakan Y. yönetimindeki 34 GIY 288 plakalı motosiklet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

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Hakan Y. ile arkasında bulunan Hülya B. çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Hakan Y. ile Hülya B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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