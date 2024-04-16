Virajı alamayan motosikletli dereye uçtu

Saat 23.15 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgilere göre, Besler Düğün Salonu civarında seyir halinde olan Muhammet O. yönetimindeki motosiklet virajı alamayıp yolun kenarındaki dereye düştü.

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112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Meydana gelen kazada yaralanan motor sürücüsü Muhammet O., itfaiye ekiplerinin yardımı ile dereden çıkarıldı. Muhammet O. yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.