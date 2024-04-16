Virajı alamayan motosikletli dereye uçtu

Kaynak: İHA
Virajı alamayan motosikletli dereye uçtu
Burdur'un Bucak ilçesinde virajı alamayan motosikletli, dereye düşüp yaralandı.

Saat 23.15 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgilere göre, Besler Düğün Salonu civarında seyir halinde olan Muhammet O. yönetimindeki motosiklet virajı alamayıp yolun kenarındaki dereye düştü.

aw183138-03.jpg​​​​​​​

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Meydana gelen kazada yaralanan motor sürücüsü Muhammet O., itfaiye ekiplerinin yardımı ile dereden çıkarıldı. Muhammet O. yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw183138-05.jpg

aw183138-06.jpg

aw183138-07.jpg

aw183138-08.jpg

aw183138-02.jpg

aw183138-04.jpg

Son Haberler
Down sendorumlu genci gasp eden şahıs yakalandı Gündem
Down sendorumlu genci gasp eden şahıs yakalandı
Altından rekor üstüne rekor Ekonomi
Altından rekor üstüne rekor
Mersin'in ilk kadın muhtarları mazbatalarını aldı Yerel Haberler
Mersin'in ilk kadın muhtarları mazbatalarını aldı
Rahmi Koç eski başkanla golf oynadı. Beşiktaş mesajını oğlu paylaştı Spor
Rahmi Koç eski başkanla golf oynadı. Beşiktaş mesajını oğlu paylaştı
Yunanistan’a kaçmak isteyen 42 göçmen yakalandı Gündem
Yunanistan’a kaçmak isteyen 42 göçmen yakalandı
Temmuz zammı bekleyen emeklilere soğuk duş. Erdoğan bu yılı 'emekli yılı' ilan etmişti ama... Ekonomi
Temmuz zammı bekleyen emeklilere soğuk duş. Erdoğan bu yılı 'emekli yılı' ilan etmişti ama...
Annesi 'uzak dur' dedi! Aleyna Kalaycıoğlu eleme konseyinde o ismi yazdı Magazin
Annesi 'uzak dur' dedi! Aleyna Kalaycıoğlu eleme konseyinde o ismi yazdı