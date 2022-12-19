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Virajı alamadı hemzemin geçitten düştü

Karabük'ün Yenice ilçesinde, havanın da yağışlı olması sebebiyle yoldan çıkan otomobil hem zemin geçitten demiryoluna uçtu. Kazada ters dönen otomobil sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:16
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Virajı alamayan otomobil hemzemin geçidine düştü

Virajı alamadı hemzemin geçitten düştü
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İHA

Kaza, Karabük Yenice karayolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Tayfun Gökçe (30) idaresindeki araç Karabük-Yenice karayolu Balıkısık Mevkii’nde virajı alamayarak hemzemin geçidine uçarak ters döndü.

Kazanın gerçekleştiği bölgede bulunan köprüde çalışma olduğu gerekçesiyle bariyerlerin de yerine bulunmadığı ve yağışlı havanın da etkisiyle sürücünün virajı alamadığı öğrenildi. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan tren makinesinin kaza görüntüsü üzerine olay yerine AFAD UMKE 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü AFAD ekiplerinin çalışma sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak Yenice devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata, ilçe jandarma komutanından bilgi aldı.

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