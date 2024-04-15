Virajlarda harikalar yaratıyor drift sevenler asfaltı kazıyacak. Tek bir düğmeyle günlük kullanım aracına dönüşüyor

Yenilenen Audi A3'ün hemen ardından yeni bir S3 etkileyici bir yüksek performans donanımıyla geliyor. En büyük özelliği ise sürücüsüne daha fazla inisiyatif vermesi. ESC Sport modunda araçla kısa driftler atmak mümkün. ESC tamamen kapatıldığında ise sürekli yanlayarak ilerleyebilirsiniz. Bir düğmeye basılarak günlük kullanım aracına dönüşebiliyor.

Audi’nin sportif kompakt modeli S3, güncellenmiş bir tasarımla karşımıza çıkıyor. S3, daha güçlü ve sportif bir karaktere sahip olmasına rağmen günlük kullanım rahatlığını da koruyor. Özellikle virajlarda harikalar yaratan S3, kısa driftlerle ilgilenen sürücüler için vazgeçilmez olacak. Bunun nedeni, yeni Dynamic Plus sürüş modunun drift yapmaya izin vermesi.

Yeni Audi A3’ün ardından gelen S3, etkileyici bir yüksek performans donanımıyla geliyor. En büyük özelliği, sürücüye daha fazla inisiyatif vermesi. ESC Sport modunda araçla kısa driftler atmak mümkün. ESC tamamen kapatıldığında ise sürekli yanlayarak ilerleyebilirsiniz. Ayrıca bir düğmeye basarak günlük kullanım aracına dönüşebilirsiniz.

S3’ün kaputunun altında, turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli motoru, toplamda 328 bg’lik yeni bir güç üretmek için 18 bg’lik bir yükseltme almış durumda. Bu güç, 420 Nm tork ile desteklenerek yeni S3’ün 0.1 saniyede 100 km/s hıza ulaşmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, motorun daha agresif bir karaktere sahip olduğunu vurgulamak için turboşarjın daha hızlı dönmesini sağlayan bir motor eşlemesi de bulunuyor.

Yeni Dynamic Plus modu, aracı daha yüksek bir rölanti devrinde çalıştırarak turboşarjın daha uzun süre takviye basıncını korumasını sağlıyor. Bu sayede daha hızlı tepki veriyor. Ayrıca, denizaşırı modellerde isteğe bağlı bir Akrapovic egzoz sistemi sunulacak.

Şanzıman tarafında ise yedi vitesli çift kavramalı bir şanzıman kullanılıyor. Yeniden düzenlenmiş bir kalkış modu ve gerçek vites değiştirme hızları için yüzde 50’lik bir artışla daha agresif bir eşleme sağlanmış. Ayrıca, tork yönlendirmeli bir arka diferansiyel (Audi/VW dilinde “Tork Splitter”) entegre edilmiş. Bu sistem, mevcut torkun yüzde 100’ünü arka tekerleklere aktarabiliyor.

S3’ün şasisi de ön akstan başlayarak önemli değişikliklere uğramış. Daha sert salıncak yatakları ve negatif kamberde artış ile yeni süspansiyon geometrisi getirilmiş. Bu, ön uç tutuşunu ve direksiyon hassasiyetini geliştirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, opsiyonel olarak sunulan yeni 19 inç Pirelli lastik seti de performansı artırıyor.

Yeni Matrix LED farlar, kişiselleştirilebilir aydınlatma imzalarına sahip. Ayrıca, fırçalanmış alüminyum detaylar ve parlak unsurları daha koyu alternatiflerle değiştiren “siyah” paketler gibi optik güncellemeler de dikkat çekiyor.

Audi S3, iç mekânda da malzeme kalitesini artırmaya odaklanmış. Kapı kartları ve gösterge paneli gibi bölgelerde sert plastik miktarını azaltan yeni yumuşak dokunuşlu Dynamic elemanları eklenmiş.