Viral videoda sürpriz: 'Beşiktaş'ta 1+1 evin asansörü' videosu Türkiye'den değil

‘Beşiktaş’ta 1+1 eve 23.000 TL kira ödeyen kadının evin asansöründe çektiği video’ başlığı ile paylaşılan videonun aslında Türkiye’de çekilmediği ortaya çıktı. Asansörün kısıtlı alanı ise klostrofobisi olanların izlememesi tavsiye ediliyor