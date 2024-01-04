Viral videoda sürpriz: 'Beşiktaş'ta 1+1 evin asansörü' videosu Türkiye'den değil
Viral videoda sürpriz: 'Beşiktaş'ta 1+1 evin asansörü' videosu Türkiye'den değil
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta olduğu iddia edilen 1+1 evin asansöründe çekilen videonun, Türkiye'de değil başka bir yerde çekildiği ortaya çıktı. Asansördeki kısıtlı alan nedeniyle klostrofobisi olanların izlememesi öneriliyor.
‘Beşiktaş’ta 1+1 eve 23.000 TL kira ödeyen kadının evin asansöründe çektiği video’ başlığı ile paylaşılan videonun aslında Türkiye’de çekilmediği ortaya çıktı. Asansörün kısıtlı alanı ise klostrofobisi olanların izlememesi tavsiye ediliyor