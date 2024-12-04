Viranşehir'de evde gaz sıkışması nedeniyle patlama:1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Viranşehir'de evde gaz sıkışması nedeniyle patlama:1 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Harabeye dönün evde yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sesini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İncelemede; patlamanın mutfak bölümünde meydana geldiği tespit edildi. Patlama sırasında evde bulunan İrem Naz Tatçı, yaralandı. Sağlık ekipleri, Tatçı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Patlama ile ilgili inceleme başlatıldı.

Viranşehir'de evde gaz sıkışması nedeniyle patlama:1 yaralı

Viranşehir'de evde gaz sıkışması nedeniyle patlama:1 yaralı

Viranşehir'de evde gaz sıkışması nedeniyle patlama:1 yaralı

Viranşehir'de evde gaz sıkışması nedeniyle patlama:1 yaralı

Viranşehir'de evde gaz sıkışması nedeniyle patlama:1 yaralı

Viranşehir'de evde gaz sıkışması nedeniyle patlama:1 yaralı

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