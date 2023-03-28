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Şanlıurfa'da muhtar cinayeti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir mahalle muhtarı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 08:48
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Viranşehir'de muhtar öldürüldü

Şanlıurfa'da muhtar cinayeti
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İHA'nın haberine göre olay, gece geç saatlerde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kırsal Kırbalı Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtar Şenbayram'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Şenbayram doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, mahalle muhtarı Behçet Şenbayram’ı vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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