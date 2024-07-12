Viskiye dev zam. Muhteşem 3'lüye zam yağmuru

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Viskiye dev zam. Muhteşem 3'lüye zam yağmuru

Bütçe açığını kapatmak için muhteşem 3'lüye (akaryakıt, sigara ve alkol) peş peşe zam yapıldı. Bu hafta alkol için adeta bir zam yağmuru haftası olurken son zam haberi ithal viski, tekila, cin ve şaraptan geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladıktan sonra, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları birçok üründe fiyat artışına yol açtı.

Alkollü içecekler de bu durumdan etkilendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Lafiella grubuna ait viski, tekila, cin ve şaraba zam yapıldığını duyurdu.

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BİRAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Bira ve sigara markaları teker teker zam yaptıklarını açıklarken salı günü de biraya zam yapıldığı duyurulmuştu. Bir bira grubuna yüzde 20 zam geldiğini yine Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurmuş ve grubun en ucuz 50 cc’lik birasının fiyatı 70 TL olduğunun altını çizmişti.

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PAZARTESİ GÜNÜ DE ALTERNATİF ALKOL GRUBUNA ZAM GELMİŞTİ

Bu hafta alkol için adeta zam haftası olurken biradan önce de, pazartesi günü, alternatif alkol grubuna zam geldiği duyurulmuştu.

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AYNI GÜN SİGARAYA DA ZAM YAPILDI

Yine pazatesi gününden itibaren British American Tobacco (BAT) grubu fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında artış yapıldı.

Açıklanan zam sonrası BAT grubunda bulunan sigaralardan en ucuzunun fiyatı 67 TL’ye, en pahalısı ise 79 TL’ye yükseldiği görülmüştü.

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