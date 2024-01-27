Vitamin deposu ölümden başka her derde deva oluyor. 1 bardağı karaciğeri resetliyor

Gülsüm Sundu
Vitamin deposu ölümden başka her derde deva oluyor. 1 bardağı karaciğeri resetliyor
Vitamini deposu ölümden başka her derde deva olan ve 1 bardağı karaciğeri resetleyen enginarın faydaları dikkat çekti.

Doğal besinler, sağlıklı yaşamak ve sağlık sorunlarına çözüm bulmak isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor.

Ölümcül hastalıklara karşı koruyucu ve 1 bardak içtiğinizde karaciğerinizi yenileyen enginarın faydaları göz kamaştırıyor.

İşte enginar hakkında bilmeniz gerekenler…

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ENGİNAR NEDİR?

Enginar, papatyagillerden mavi-mor renkli çiçekleri olan, 50-150 cm uzunluğunda çok yıllık bir ot.

Güney Avrupa ve Akdeniz bölgesinde yetişir.

ENGİNARIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

-Karaciğer Sağlığını Destekler

-Kansere Karşı Korur

-Kalp Sağlığını Geliştirir

-Kan Basıncını Ayarlar

-Bağırsak Hareketlerini Düzenler

-Doğum Kusurlarını Önleyebilir

-Kemik Mineral Yoğunluğunu Yükseltir

-Metabolizmayı Hızlandırır

-Beyin Fonksiyonunu Geliştirir

KARACİĞERİ NASIL YENİLER…

Enginar, antioksidanlar sayesinde toksinlerin azalmasına ve karaciğerden ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin onarılmasında etkilidir.

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ENGİNAR NASIL YENİR?

Enginar, doğal olarak pişirilmeden sert ve acı bir yapıya ve tada sahiptir. Bu, enginarların acı olmasına neden olan sinarin (safra salgısını artıran organik asit) yüzündendir. Enginarları pişirmek dokularını yumuşatır ve onları haşlanmış patates gibi yapar. Acılık da pişirmeyle giderilir.

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