Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo'ya acı haber

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılıp Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo'ya acı haber geldi.
Hastanede tedavi gören annesinin daha fazla yanında olmak için ülkesine transfer olan 31 yaşındaki oyuncu vefat haberiyle sarsıldı.
Tedavi gören annesi yaşamını yitirdi.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''Eski futbolcumuz Vitor Hugo’nun değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.
Hugo ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.''