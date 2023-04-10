Vitor Pereira için ayrılık çanları çalııyor. Kısa sürede 4 kupa kaybetti

Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den sonraki durağı Flamengo'daki macerası kabus gibi başladı. Haziran 2015-Ağustos 2016 ve Temmuz 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında iki dönem Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, 13 Aralık 2022'de Dorival Junior yerine Flamengo'nun teknik direktörlük görevine getirilmişti. Ancak işler istenildiği gibi gitmedi.

İLK DARBE PALMEİRAS'TAN

54 yaşındaki teknik adamın Flamengo kariyeri beklediğinden çok daha kısa sürecek gibi gözüküyor. Vitor Pereira, Brezilya'nın en kaliteli kadrolarından birisine sahip olan Flamengo ile henüz Serie A başlamadan çıktığı 4 kupada da mutlu sona ulaşamadı. Pereira, Flamengo ile ilk finaline Brezilya Süper Kupası'nda Palmeiras karşısında çıktı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Palmeiras rakibini 4-3 mağlup ederek Brezilya Süper Kupası'nı müzesine götürürken Flamengo sezona moralsiz başladı.

YARI FİNALDE SOĞUK DUŞ

Libertadores Şampiyonu olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Flamengo, yarı finalde hiç de beklemediği bir mağlubiyet ile karşılaştı. Brezilya ekibi, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 3-2 mağlup olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıkma başarısı gösteremedi. Flamengo, Al Ahly'i 4-2 mağlup ederek şampiyonayı 3'üncü sırada tamamladı.

SON KUPADAN DA ZAFERLE AYRILAMADI

Flamengo'ya kötü geçen sezonda en ağır darbeyi ise ezeli rakibi Fluminense vurdu. Carioca Ligi Finali'nin ilk maçında rakibini sahasında 2-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Flamengo, rövanş karşılaşmasında ise çok ağır bir mağlubiyet yaşadı. Rakibine deplasmanda 4-1 mağlup olan Flamengo, henüz Serie A başlamadan kazanabileceği son kupadan da zaferle ayrılamadı.

"FLAMENGO'NUN SANA İHTİYACI YOK"

Flamengo'nun Fluminense'ye mağlup olduğu Carioca Ligi Finali rövanş karşılaşmasında taraftarlar, Portekizli teknik adamı istifaya davet etti.

Tribünleri dolduran taraftarlar, karşılaşma esnasında "Flamengo'nun sana ihtiyacı yok" tezahüratlarında bulunarak tecrübeli teknik adamın istifasını istediklerini gösterdi.

HERKES ÇOK GERGİN

Karşılaşmanın ardından Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vitor Pereira'nın görevden alınmasıyla ilgili gelen bir soruya Braz, "Herkes çok gergin. Birkaç kişiyle konuşacağım, büyük olasılıkla Vítor Pereira ile bir toplantımız olacak. Şimdilik her şey normal" şeklinde cevap verdi.