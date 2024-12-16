Vitor Pereira Premier Lig ekibiyle görüşüyor

Wolves, Gary O'Neil ile yollarını ayırdıktan sonra, yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren kulüp, O'Neil’in Ipswich karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından pazar günü görevine son verdi. Kulüp başkanı Jeff Shi, "Gary'nin çabalarına ve emeklerine teşekkür ediyoruz. Kendisine ve ekibine gelecekte başarılar dileriz," ifadelerini kullandı.

Wolves'da Gary O'Neil devri kapandı

O'Neil’in ayrılığı, kulübün alt sıralardan kurtulmak için radikal kararlar aldığını gösteriyor. Wolves, 16 maçta sadece iki galibiyet alabildi ve ligde yedikleri 40 golle savunma sorunları yaşıyor. Teknik ekipten Tim Jenkins, Shaun Derry, Ian Burchnall ve diğer isimlerin de O'Neil ile birlikte ayrıldığı açıklandı.

VİTOR PEREİRA'NIN FAVORİ OLDUĞU SÖYLENİYOR

BBC Sport'un haberine göre, Wolves yönetimi, Al-Shabab teknik direktörü Vitor Pereira ile görüşmelerini sürdürüyor. Pereira’nın sözleşme fesih bedeli olan 800 bin pound, kulüp için engel teşkil etmiyor. Portekizli teknik direktörün Wolves'un başına geçmesi durumunda, ilk maçına Leicester City karşısında çıkması bekleniyor.

Pereira, kariyerinde Porto ile iki kez Primeira Liga şampiyonluğu ve Olympiakos ile Yunanistan Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Şubat 2024'te Al-Shabab’ın başına geçen Pereira, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde takımıyla geçen sezonu sekizinci sırada tamamladı. Bu sezon ise 13 maçta yedi galibiyet alarak altıncı sırada bulunuyor.

ZOR GÜNLER GEÇİREN WOLVES

Wolves, 2023-24 sezonunun başlamasına sadece dört gün kala Julen Lopetegui’nin ayrılmasıyla O'Neil'i takımın başına getirmişti. O'Neil, Bournemouth’taki başarılı performansı sayesinde bu göreve getirildi, ancak Wolves'un sorunlarını çözemedi. Kulüp, bu sezonun ilk sekiz maçında sadece bir beraberlik alarak hayal kırıklığı yarattı. Güney sahillerinden Southampton ve Fulham'a karşı alınan galibiyetler bir umut ışığı olsa da ardından gelen Bournemouth, Everton, West Ham ve Ipswich mağlubiyetleri, takımı daha da zor durumda bıraktı.

Wolves, sadece sahada değil, saha dışında da çalkantılı günler geçiriyor. Mario Lemina’nın kaptanlık görevinden alınması, oyuncuların rakiplerle yaşadığı tartışmalar ve disiplinsizlik sorunları kulübün geleceği için endişe verici bir tablo çiziyor.

YENİ BAŞLANGIÇ UMUDU

Vitor Pereira'nın Wolves’un başına geçmesi, hem saha içi hem de saha dışı sorunların çözümü için bir umut olabilir. Wolves yönetimi, tecrübeli teknik direktörle anlaşarak sezonun geri kalanında toparlanmayı hedefliyor. Pereira’nın uluslararası başarıları ve tecrübesi, kulüp için yeni bir sayfa açabilir. Ancak Wolves’un düşme hattından kurtulup kurtulamayacağı, bu yeni dönemin nasıl başlayacağına bağlı.