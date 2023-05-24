Vivo Y36’nın tasarımı ortaya çıktı

Vivo çok yakında kullanıcılarına yeni cihazı tanıtacak. Sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani tarafından Vivo Y36 modelin görüntüleri sızdı.

Shiftdelete’de yer alan habere göre, sızan görüntülerde akıllı telefonun keskin ve köşeli kenarlara sahip olacak.

Vivo Y36 4G‘de Qualcomm Snapdragon 680 kullanılacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 8 GB RAM ve Android 13 işletim sistemi yer alacak. Kamera özelliklerine gelecek olursak yaklaşan Vivo Y36 4G’nin arkada 50 Megapiksel birincil kamera ile donatılması bekleniyor.