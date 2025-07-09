Vize çetesinden büyük vurgun! Faslı kadınları Türklerle evlendirdiler

Kaynak: İHA
Vize çetesinden büyük vurgun! Faslı kadınları Türklerle evlendirdiler

Ankara’da sahte evlilik belgeleriyle Faslı kadınları Türk erkeklerle evlendiren 10 kamu görevlisi olmak üzere 30 kişilik çete çökertildi. Çetinin Fas tarafından verilmesi gereken belgenin sahtesini düzenledikleri iddia edildi.

Ankara'da gittiği nikah dairesinde görevli memur tarafından yabancı uyruklu bir kadınla evlendirilmek için kendisinden yüklü miktarda para istendiği iddia eden kişinin ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, vize süresi dolmuş Fas vatandaşı kadınları para karşılığında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla Türk erkeklerle evlendirilen kişiler olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda aralarında 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 evlendirme memurun da yer aldığı toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FAS TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN BELGENİN SAHTESİNİ DÜZENLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalarda aracı olarak tabir edilen kişilerin vize süresi bitmiş Fas uyruklu kadınları ve Türk erkeklerini evlendirmek için bir araya getirdikleri, karşılığında ise iki taraftan da para alındığı tespit edildi. Şebekenin Fas hükümeti tarafından verilmesi gereken evlilik belgesinin sahtesini düzenlendiği belirlenirken, yasal geçerliliği olmayan söz konusu evliliklerin de iptal edileceği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Faslı kadınların ise Türkiye'den sınır dışı edileceği belirtildi.

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