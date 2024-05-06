Vladimir Putin talimat verdi: Nükleer silah adımı

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer silah kullanımına yönelik yapılacak tatbikatla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer silahın hazırlığı ve kullanımına dair tatbikat düzenleneceği ifade edildi.

"BAZI BATILI YETKİLİLERİN TEHDİT İÇEREN KIŞKIRTICI AÇIKLAMALARINA CEVAP OLARAK..."

Açıklamada, "Tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına cevap olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesinin yükseltilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması amacıyla yapılacağı" belirtildi.

TATBİKATIN TARİHİ BELİRTİLMEDİ

Açıklamada, Güney Askeri Bölgesi'nin füze, hava ve deniz birliklerinin tatbikatta yer alacağı söylenirken, tatbikatın tarihi ise belirtilmedi.