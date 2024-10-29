Vladimir Putin'den ekonomik kriz itirafı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek Batı yaptırımlarının ve iş gücü eksikliğinin ekonomiyi zorladığını kabul etti. Putin’in bu açıklamaları, Rusya Merkez Bankası’nın faiz oranını yüzde 21’e çıkarmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Bu oran, Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalenin ardından uygulanan yüzde 20’lik acil durum seviyesinin dahi üstünde.

Rusya, Batı’nın yaptırımlarına karşı direnmeye çalışsa da bu durum ülkenin ekonomik dengesizliğini artırıyor. Ancak Uluslararası Para Fonu (IMF), 2024 yılı için Rusya’nın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyüme tahminini yüzde 3,2’den 3,6’ya yükseltti. Putin de bu büyümenin, ülkenin rekor seviyede yaptığı askeri harcamalar sayesinde desteklendiğini belirtti.

Yüksek Faiz ve Enflasyon Baskısı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, geçen hafta yaptığı açıklamada daha sıkı bir para politikasına ihtiyaç duyulacağını vurgulamıştı. Bankanın aralık ayında yapılacak bir sonraki toplantısında faiz oranlarının daha da artabileceği öngörülüyor. Ancak yüksek faiz oranlarına rağmen, enflasyonun yüzde 8,6 seviyesinde seyrettiği ve hedeflenen yüzde 4 oranının oldukça üstünde olduğu görülüyor.

Pazartesi günü yapılan toplantıda Putin, “Ekonomik dengesizliklerin ve iş gücü ile teknoloji alanındaki yetersizliklerin devam ettiğini” dile getirdi. Artan maliyetler ve Batı’dan ithalat kısıtlamaları, tüketici fiyatlarının kontrol altında tutulmasını zorlaştırıyor.

Ruble’nin Değer Kaybı

Piyasa analisti Grzegorz Drozdz ise faiz artışlarının kredi maliyetlerini artırdığını ve bunun gıda, ulaşım ve yapı malzemeleri gibi temel ürünlerin fiyatlarına yansıdığını belirtti. Drozdz, “Rus rublesi yüksek reel faiz oranlarına rağmen değer kaybetmeye devam ediyor,” diyerek, ruble-dolar kurunun 97’yi aştığına dikkat çekti.

Drozdz’a göre, Merkez Bankası ithalat kısıtlamaları ve genişlemeci maliye politikaları nedeniyle enflasyonla mücadelede zorlanıyor.