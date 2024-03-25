Vodafone’da İstanbulkart’la ödeme dönemi

Telekomünikasyon şirketi Vodafone, müşterilerine inovatif ödeme çözümleri sunuyor. Şehir Yaşam Kartı olan İstanbulkart ile ödeme entegrasyonunu hayata geçiren Vodafone, telekomünikasyon sektöründe bir ilke imza attı.

Faturasız müşterilerine Vodafone Yanımda’dan yapacakları Kolay Paket işlemlerinde ödeme seçeneği olarak dolaşımdaki aktif 23 milyon İstanbulkart’ı da kullanıma açtı.

İstanbulkart ile Vodafone Kolay Paket satın alabilmek için cihazların NFC özelliğine sahip olması gerekiyor. Yakın zamanda İstanbulkart ile Kolay Paket satın almanın yanı sıra faturasız hatlara TL yükleme de yapılabilecek.

FATURASIZ HATLARA TL YÜKLEME

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ediyoruz. Vodafone’un Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı ivmelendirdik. Bu çerçevede, sektörümüzde İstanbulkart ile ilk harcama entegrasyonunu hayata geçirdik. Faturasız müşterilerimiz Vodafone Yanımda’dan yapacakları Kolay Paket işlemlerinde ödeme seçeneği olarak İstanbulkart’ı da kullanabilecek. Yakın zamanda İstanbulkart ile Kolay Paket satın almanın yanı sıra faturasız hatlara TL yükleme de yapılabilecek.”