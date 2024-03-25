Vodafone’da İstanbulkart’la ödeme dönemi

Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone’da İstanbulkart’la ödeme dönemi
Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Vodafone, İstanbulkart’la ilk harcama entegrasyonunu hayata geçirdiğini duyurdu.

Telekomünikasyon şirketi Vodafone, müşterilerine inovatif ödeme çözümleri sunuyor. Şehir Yaşam Kartı olan İstanbulkart ile ödeme entegrasyonunu hayata geçiren Vodafone, telekomünikasyon sektöründe bir ilke imza attı.

Faturasız müşterilerine Vodafone Yanımda’dan yapacakları Kolay Paket işlemlerinde ödeme seçeneği olarak dolaşımdaki aktif 23 milyon İstanbulkart’ı da kullanıma açtı.

İstanbulkart ile Vodafone Kolay Paket satın alabilmek için cihazların NFC özelliğine sahip olması gerekiyor. Yakın zamanda İstanbulkart ile Kolay Paket satın almanın yanı sıra faturasız hatlara TL yükleme de yapılabilecek.

1711258461-meltem-bakiler-ahin.jpeg

FATURASIZ HATLARA TL YÜKLEME

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ediyoruz. Vodafone’un Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı ivmelendirdik. Bu çerçevede, sektörümüzde İstanbulkart ile ilk harcama entegrasyonunu hayata geçirdik. Faturasız müşterilerimiz Vodafone Yanımda’dan yapacakları Kolay Paket işlemlerinde ödeme seçeneği olarak İstanbulkart’ı da kullanabilecek. Yakın zamanda İstanbulkart ile Kolay Paket satın almanın yanı sıra faturasız hatlara TL yükleme de yapılabilecek.”

1711258482-vf2.jpg

İlgili Haberler
Kripto paralar toparlanabilecek mi?
Kripto paralar toparlanabilecek mi?
Emekli promosyonlarında ödeme tarihi netleşti. Başvurular başladı
Japon yenine sözlü müdahale
Japon yenine sözlü müdahale
Son Haberler
Kaleci muhteşem kafa golüyle bir puanı kurtardı. Benim diyen santrafora taş çıkarttı. Icardi misin be Nurullah Spor
Kaleci muhteşem kafa golüyle bir puanı kurtardı. Benim diyen santrafora taş çıkarttı. Icardi misin be Nurullah
Emekliye yine hüsran var: Seyyanen zam için çalışmamız yok Ekonomi
Emekliye yine hüsran var: Seyyanen zam için çalışmamız yok
Edirne’de 1085 tarihi eser ele geçirildi Yerel Haberler
Edirne’de 1085 tarihi eser ele geçirildi
Aleyna Tilki'nin Ramazan paylaşımına yorum yağdı Magazin
Aleyna Tilki'nin Ramazan paylaşımına yorum yağdı
Kartla ödeme tutarı 1 trilyon lirayı buldu Ekonomi
Kartla ödeme tutarı 1 trilyon lirayı buldu
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi. Benfica'nın talebi şaşkınlık yarattı Spor
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi. Benfica'nın talebi şaşkınlık yarattı
Zamlar bir tek onun işine geldi, siparişlere yetişemiyor Yaşam
Zamlar bir tek onun işine geldi, siparişlere yetişemiyor