Vodafone'dan Dünya Müşteri Deneyimi Günü'nde 18 milyon liralık internet hediyesi

Vodafone, Dünya Müşteri Deneyimi Günü'ne özel olarak bireysel müşterilerine 1 günlük 5 GB internet hediye ederek müşterilerine toplamda 18 milyon liralık fayda sağladı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, müşteri deneyiminin A'dan Z'ye tüm ekipler tarafından sahiplenilmesine önem verdiklerini belirtti.

Şahin, "Müşterilerimizi yakından dinleyerek onlarla empati kurmaya odaklanıyoruz. Daha iyi bir deneyimi mümkün kılmak için elimizde yeterli yetkinliklerin olmasına ve böylece değişimin öncüsü olmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimize rastlantılarla dolu belirsiz bir deneyim sunmak yerine, her etkileşimde düşünülmüş ve hatırlanacak bir deneyim sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda, tüm süreç ve hizmetleri ile müşteri geribildirimlerini entegre ederek, onların ihtiyaçlarına yönelik daha iyi çözümler sunmayı amaçladıklarına belirten Şahin, "Bu gayretimizi, müşteri deneyiminin öneminin kutlandığı böyle bir günde müşterilerimizle de kutlamak istedik ve 5 GB internet hediye ettik. Müşteri deneyimi, bizim için sadece bir gün değil, her zaman en ön planda olmaya devam edecek." açıklamalarında bulundu.