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Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı

Türkiye Efeler Ligi'nde bugün güzel maçlar oynanacak. İşte program...

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 12:45
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Voleybolda günün maçları

Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
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Editör: Ufuk Cingöz

Efeler Ligi'nde bugün 5 karşılaşma yapılacak.

Ziraat Bankası ile Altekma karşı karşıya gelecek.

Günün önemli maçı Galatasaray-Spor Toto mücadelesi olacak.

Hekimoğlu Bursa, Bursa Belediyesi'ni konuk edecek.

Tokat Plevne ile Develi Belediyesi kozlarını paylaşırken, son maç Arkasspor ile TÜRŞAD arasında oynanacak.

İşte maçların saati ve program;

14.00 Ziraat Bankası-Altekma
15.00 Galatasaray-Spor Toto
15.00 Hekimoğlu Bursa-Bursa Bld.
15.30 Tokat Pelve-Develi Bld.
16.00 Arkasspor-TÜRŞAD

 

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