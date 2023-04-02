﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı

Editör: Ufuk Cingöz
Efeler Ligi'nde bugün 5 karşılaşma yapılacak.
Ziraat Bankası ile Altekma karşı karşıya gelecek.
Günün önemli maçı Galatasaray-Spor Toto mücadelesi olacak.
Hekimoğlu Bursa, Bursa Belediyesi'ni konuk edecek.
Tokat Plevne ile Develi Belediyesi kozlarını paylaşırken, son maç Arkasspor ile TÜRŞAD arasında oynanacak.
İşte maçların saati ve program;
14.00 Ziraat Bankası-Altekma
15.00 Galatasaray-Spor Toto
15.00 Hekimoğlu Bursa-Bursa Bld.
15.30 Tokat Pelve-Develi Bld.
16.00 Arkasspor-TÜRŞAD