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TVF'den erteleme açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yurt içindeki tüm ulusal ve uluslararası faaliyetlerin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 20:31
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Voleybolda yurt içindeki tüm ulusal ve uluslararası faaliyetler ertelendi

TVF'den erteleme açıklaması
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TVF'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle tüm ulusal ve uluslararası faaliyetler ayrıca uluslararası kulüp faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

Erteleme, Türkiye’deki Avrupa maçları için geçerlidir; yurt dışında oynanacakları kapsamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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