Volkan Demirel Fenerbahçe kararını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "Yeni hocamız camiayı bilen Türk olacak" açıklamasının ardından gözler Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e çevrildi.

Ali Koç, mali genel kurul toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik.

Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."

Bu sözlerin ardından gözler Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'e çevrildi.

Ali Koç'un belirttiği isimlerden biri olduğu ileri sürülen Demirel, A Spor'a yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de görev verilirse ben hazırım. Fenerbahçe'de çalışmak benim için en büyük hayaldir" ifadesini kullandı.

Demirel, daha önce gündeme gelen "Mircea Lucescu'nun yardımcısı olacak" iddiasını da cevapladı ve "Ancak Mircea Lucescu'nun yardımcısı olmam. Böyle bir teklifle gelirlerse ben kabul etmem. Ama bana görev verilirse, seve seve hazırım. Fenerbahçe'de kim çalışmak istemez ki?" dedi.