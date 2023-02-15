Volkan Demirel Galatasaray Divan Kurulu'nda alkışlandı. Tarihi anlar

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı olağan toplantısında, depremin ilk gününden beri bölgede olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’e teşekkür edilerek alkışlandı.



“VOLKAN KARDEŞİMİN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM”

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, “İlk uyarı fişeğini atan Volkan Demirel kardeşimin gözlerinden öpüyorum. Takımı hiç önemli değil. Yüreğinde hissettiği bayrak sevgisi önemli. Ona ve ailesine teşekkür ederim.” dedi.



Bu sözlerin ardından, salonda Volkan Demirel alkışlandı. Volkan Demirel depremin ilk günü canlı yayın açarak çığlık çığlığa yardım istemişti.



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