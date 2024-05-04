Volkan Demirel sonrası flaş gelişme

Süper Lig'de 45 puan toplayarak 10. sıraya yerleşen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek dönemde görevine devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir karar verilmedi.

Mediterranean temsilcisi için gelecek sezonun en önemli teknik direktör adaylarından biri, Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel olarak görülüyor.

Eğer Sergen Yalçın ile yollar ayrılırsa, Antalyaspor yönetimi alternatif teknik direktör listesini hazır bulunduruyor. Kulüp kaynaklarına göre, bu listede en üst sırada Hatayspor'dan ayrılan Volkan Demirel'in adı geçiyor. 42 yaşındaki deneyimli teknik adamın gelecek sezon yine Süper Lig'de bir takım çalıştırma ihtimali bulunuyor.

Hatayspor, Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, bu kararın detayları paylaşıldı.

3 CÜMLELİK VEDA

"Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz.

Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır."