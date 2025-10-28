Bir süredir takım çalıştırmayan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in, Süper Lig ekibinin başına geçeceği iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Gençlerbirliği yönetimi teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşmaya sağladı.

Demirel'in resmi imza için bugün öğle saatlerinde Ankara’da olacağı belirtildi.

Başkent ekibinin, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmaya karar verdiği öne sürülmüştü. 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

Teknik direktörlük kariyerine Aralık 2021'de Fatih Karagümrük'le adım atan Volkan Demirel, son olarak Kasım 2024-Şubat 2025 arasında Bodrum FK'yı çalıştırmıştı. Demirel, NOW TV'de yayınlanan "Efsaneler Yorumluyor" programında yorumculuk yapıyor.