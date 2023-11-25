Volkan Demirel'den flaş itiraf

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, İstanbulspor'a yenilmelerinin nedenini açıkladı.

KAYNAK: AA
Volkan Demirel'den flaş itiraf

Hatayspor, Süper Lig'in 13. hafta maçında İstanbulspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.

İstanbulspor'un gollerini 26. dakikada Loshaj ve 78. dakikada Mamadou attı.

Hatayspor'un golü ise 48. dakikada penaltıdan Dadashov'dan geldi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yenilginin nedenini açıklarken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Demirel, şunları söyledi:

"İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Maç berabere ya da İstanbulspor'un farklı galibiyeti ile de bitebilirdi. Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du. Biz ise bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Oyunun belirli dakikalarında iyiydik ancak genele baktığımızda İstanbulspor maçı hak eden taraftı.

Bir maç iyi oynayıp, bir maç daha düşük oynamamızın sebebini takımda genç oyuncumuzun fazla olması ve takımımızın yaş ortalamasının çok düşük olmasına bağlıyorum. Maç oynaya oynaya, tecrübe edine edine kazanacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Düşündüğümüz gibi bir maç olmadı."


Öne Çıkanlar
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Son Haberler
Karikatürün katmerli edilgeni geldi. Emre Ulaş çizdi. Karikatür
Karikatürün katmerli edilgeni geldi. Emre Ulaş çizdi.
Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin net tarihi belli oldu Ekonomi
Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin net tarihi belli oldu
Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı Gündem
Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı
Hakan Keleş'e rağmen Konyaspor'un nasıl kazandığını Recep Çınar anlattı Spor
Hakan Keleş'e rağmen Konyaspor'un nasıl kazandığını Recep Çınar anlattı
‘İşe gidiyorum’ deyip evden çıktı, 10 gündür haber alınamıyor Gündem
‘İşe gidiyorum’ deyip evden çıktı, 10 gündür haber alınamıyor
Futbol turnuvasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Liseliler birbirine girdi Spor
Futbol turnuvasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Liseliler birbirine girdi
Paris Hilton hayranlarına müjdeli haberi verdi Magazin
Paris Hilton hayranlarına müjdeli haberi verdi