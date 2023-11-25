Volkan Demirel'den flaş itiraf

Hatayspor, Süper Lig'in 13. hafta maçında İstanbulspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.

İstanbulspor'un gollerini 26. dakikada Loshaj ve 78. dakikada Mamadou attı.

Hatayspor'un golü ise 48. dakikada penaltıdan Dadashov'dan geldi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yenilginin nedenini açıklarken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Demirel, şunları söyledi:

"İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Maç berabere ya da İstanbulspor'un farklı galibiyeti ile de bitebilirdi. Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du. Biz ise bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Oyunun belirli dakikalarında iyiydik ancak genele baktığımızda İstanbulspor maçı hak eden taraftı.

Bir maç iyi oynayıp, bir maç daha düşük oynamamızın sebebini takımda genç oyuncumuzun fazla olması ve takımımızın yaş ortalamasının çok düşük olmasına bağlıyorum. Maç oynaya oynaya, tecrübe edine edine kazanacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Düşündüğümüz gibi bir maç olmadı."



