Volkan Demirel'den galibiyet yorumu: Galatasaray bizim rakibimiz değil!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray galibiyetinin ardından flaş açıklamalar yaptı.



3 puanın nasıl geldiğini anlatan Volkan Demirel, "Süreyi ne kadar uzatabilirsek maç daha güzel bir hale gelecek demiştik. Galatasaray yorgun. En yakından şahidi biziz, kolay değil. Seyahat oyuncuları yoruyor. Bunu düşünerek sahaya çıktık. Oyunu kendi bölgemizde kabul ederek, yetenekli oyuncularına fırsat vermeden, bizim bölgemizde topla oynamalarına izin vermeden, kenar organizasyonlarına adam adamayla kapatarak Galatasaray'ın oyununa müsaade etmedik. Teknik, taktik anlamda oyuncularım her şeyi yaptı. Onların isteğiyle ve inancıyla kazandık" diye konuştu.

ÖVÜNEREK SÖYLÜYORUM BU TAKIMI BEN KURDUM

Volkan Demirel şöyle devam etti: "Bu takımı ben kurdum, bunu övünerek söylüyorum. Yeneriz, yeniliriz… Her şeyin dışında biz çok başka şeyler kazanıyoruz. Saygı duyulacak bir takım haline geldik. Galatasaray bizim rakibimiz değil, bizi yenselerdi kimse bir şey demeyecekti. Saygı duyuyoruz. Güzel bir yerde bitirmek için çalışıyoruz.”