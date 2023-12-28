Volkan Demirel'den istifa açıklaması

Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü olan Demirel, NTV’ye kariyerini, hedeflerini ve deprem sonrası yaşadığı zorlukları anlattı.

Demirel, “Başarılı olmak için çok çabalıyorum çünkü kolay bir dönem değil, depremden beri çok zorlandım. Uyuyamadığım geceler oldu.” diye konuştu.

“Son maçta çok yoruldum ve bunu da herkese söyledim” diyen Demirel, “Belki de hem kendim hem de Hatayspor için, o anki ruh halimle maç sonrası düşündüğüm gibi, daha iyi olur diye düşünmüş olabilirim.” şeklinde ifade etti.

“BENİM BİR YANIM HATAYLI”

Demirel şunları ekledi:

“Bu sezon getirdiğim oyuncu sayısı 18. Herkes bana güvenerek geldi, onların yerine kendimi koydum ve dedim ki bu kadar insan seni terk edemezsin. Babam Artvinli, annem Rizeli ama benim bir yanım Hataylı, hep de öyle olacak.”

