Volkan Demirel'den istifa açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Demirel'den istifa açıklaması
Volkan Demirel, Beşiktaş maçının ardından istifa edebileceği yönünde işaretler vermesine rağmen, görevinin başında kalmaya karar verdi.

Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü olan Demirel, NTV’ye kariyerini, hedeflerini ve deprem sonrası yaşadığı zorlukları anlattı.
Demirel, “Başarılı olmak için çok çabalıyorum çünkü kolay bir dönem değil, depremden beri çok zorlandım. Uyuyamadığım geceler oldu.” diye konuştu.
“Son maçta çok yoruldum ve bunu da herkese söyledim” diyen Demirel, “Belki de hem kendim hem de Hatayspor için, o anki ruh halimle maç sonrası düşündüğüm gibi, daha iyi olur diye düşünmüş olabilirim.” şeklinde ifade etti.
“BENİM BİR YANIM HATAYLI”
Demirel şunları ekledi:
“Bu sezon getirdiğim oyuncu sayısı 18. Herkes bana güvenerek geldi, onların yerine kendimi koydum ve dedim ki bu kadar insan seni terk edemezsin. Babam Artvinli, annem Rizeli ama benim bir yanım Hataylı, hep de öyle olacak.”

İlgili Haberler
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama
Volkan Demirel'den Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ayrılık sinyali
Volkan Demirel karısına yan bakan adamın kafasında şişe kırdı iddiası. Zeynep Demirel: Adam Galatasaraylıydı
Zehra Güneş Volkan Demirel'i neden seçtiğini açıkladı. Herkes ters köşe oldu
Son Haberler
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten iddialı Süper Kupa sözleri Spor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten iddialı Süper Kupa sözleri
Büyükçekmece'nin 'Maskot'u öldü. Sahilde bulundu Yaşam
Büyükçekmece'nin 'Maskot'u öldü. Sahilde bulundu
Oyuncak müzesine ziyaretçi akını Kültür Sanat
Oyuncak müzesine ziyaretçi akını
Göz sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı Sağlık
Göz sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı
Özgür Erdursun emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını canlı yayında açıkladı Ekonomi
Özgür Erdursun emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını canlı yayında açıkladı
Akaryakıt yüklü tanker uçuruma yuvarlandı. Şoför öldü Gündem
Akaryakıt yüklü tanker uçuruma yuvarlandı. Şoför öldü
Gazze’de can kaybı 21 bin 320’ye çıktı Dünya
Gazze’de can kaybı 21 bin 320’ye çıktı