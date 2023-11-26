Volkan Demirel'den Mersin Maratonu çağrısı: Herkesi bekliyoruz

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, bu yıl 5.'si düzenlenecek ‘Uluslararası Mersin Maraton’u Halk Koşusu kategorisine kaydını yaptırdı ve tüm Mersinlileri koşmaya davet etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Volkan Demirel'den Mersin Maratonu çağrısı: Herkesi bekliyoruz
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Herkes Koşar Mersin’e’ sloganıyla 10 Aralık’ta bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’nun Halk Koşusu kategorisine, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de kaydını yaptırdı.
Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisinde yer alan ve 42 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu’nun yer alacağı maratonda, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de Halk Koşusu’nda koşacak. Sporun birleştirici gücüne inandığını söyleyen Demirel, tüm Mersinlileri maratonda koşmaya davet etti.
''HERKESİ 5. ULUSLARARASI MERSİN MARATONU'NA BEKLİYORUZ''
Tüm Mersinlileri 10 Aralık’ta gerçekleşecek olan ‘5. Uluslararası Mersin Maraton’una davet eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, spor yapmanın önemli olduğunun altını çizerek, “Sporun birleştirici gücü ve paydaşları çok fazla. Herkesin sağlık açısından spor yapmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz için, herkesi bu koşuya bekliyoruz. Belediyelerimiz bu tarz etkinliklerle, insanlarımızı spor ve aktivite yapma anlamında çok etkiliyor. Bu aktivitelerin daha da çoğalması gerekiyor. Hele ki Mersin gibi güzel bir şehirde hem iklimiyle, hem ortamıyla, buradaki insanların bir araya gelmesiyle çok güzel bir organizasyon olacak” ifadelerine yer verdi.
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