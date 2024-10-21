Volkan Demirel’den Mourinho’ya olay sözler: Hepimiz bir şeyler bekliyorduk

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. Haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe’nin gollerini 24. dakikada Tadic ve 62. dakikada Saint Maximin kaydetti. Samsunspor’un golleri ise 48. dakikada Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu’dan geldi.

Fenerbahçe, maçın son anlarında gelen golle büyük şok yaşarken ligde 1 maç eksikle lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Sezona flaş bir başlangıç yapan Samsunspor ise 19 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Fenerbahçe’nin aldığı beraberlik sonrası Teknik Direktör Mourinho’nun oyuncu değişiklikleri ve maçın ikinci yarısında oynanan defansif oyun büyük tepki çekti. Fenerbahçe’nin dün akşamki oyununa tepki gösterenlerden biri de Volkan Demirel oldu.

Futbolculuk kariyerinin tamamını Fenerbahçe’de geçiren Volkan Demirel, Teknik Direktör Mourinho’ya sert tepki göstererek takımda mutsuzluk ve umutsuzluk olduğunu vurguladı.

TV 100 canlı yayınında konuşan Demirel, "Mutsuzluk neden? Bulunduğu ortamdan. Umutsuzluk da neden? Hepimiz bir şeyler bekliyorduk. Jose Mourinho’dan bekliyorduk, yapılan transferlerden bekliyorduk" dedi.

Öte yandan Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'nin düşen oyun gücüyle ilgili iddiası dikkat çekti.

Milli ara sonrası Fenerbahçe'nin oyununda değişimler olacağına dair beklentisini aktaran Demirel, "Bir milli ara sonrasını görelim diyorduk ancak şu anda değişen bir şey yok ama belli ki bu böyle devam edecek. Bir değişiklik bir değişkenlik görebilecek miyiz diye bekledik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun rakibe göre metot planlamadığını söyleyen genç teknik adam, "İç sahada oynanan maçlarla deplasmanda oynanan maçların oyun kurgularında bir değişiklik veya oynanan takımlara karşı bir oyuncu tercihleri, rakibe göre planlanan metotlar görmedik. Veya 2-1 öndesin, Fenerbahçe 7 kişi savunma yapar mı? Büyük soru işareti" sözlerini sarf etti.

Volkan Demirel, Fenerbahçelilerin mutsuz, umutsuz ve kafalarının karışık olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.