Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı

Türkiye'yi can evinden vuran Kahramanmaraş depremi sonrası, Hatay için gözyaşlarıyla yardım isteyen Volkan Demirel Beşiktaşlı taraftarların kalplerini fethetti.

Fenerbahçe kalecisi olduğu dönemde Beşiktaş taraftarının tepkisi çeken Volkan için Siyah-Beyazlılar destek mesajları paylaştı.

Sosyal medyada eski milli kaleci için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

Bir Beşiktaş'lı taraftar Volkan'ın gönderisinin altına "Seneler boyu sana karşı en ağır eleştiriler yaptım. Sosyal medya üzerinden direkt seni etiketleyerek asla hakaret etmeden eleştirilerde bulundum. Kimi zaman canlı olarak gittiğim deplasman maçlarında uzaktan duyacağın şekilde sana haykırdım.

Sana öfkelendim. Öfkemi kustum. Yazdım, çizdim. Ama yaşanan bu son felaketin depremin ilk gününde canlı yayın yaparak çağrıda bulunman ve o gözyaşlarından sonra kardeşimsin. Bu saatten sonra futbola da spora da kibrit suyu! Tüm hatay halkının kardeşisin bundan sonra. Sağ ol, Var ol. Allah seni ailene bağışlasın" ifadelerini kullandı.

AĞLAYARAK YARDIM İSTEMİŞTİ

6 şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde başta Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da depremin etkisi görüldü. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Demirel, "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmakta zorlanan Demirel, "Kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin." derken gözyaşlarını tutamadı.

İŞTE O PAYLAŞIM