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Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı

Volkan'ı yıllarca ağır eleştiren Beşiktaşlılar Hatay depremi sonrası Volkan Demirel'i bağırlarına bastı. Sen artık bizim kardeşimizsin. Çünkü gözyaşlarının rengi olmaz...

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 19:30
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Volkan Demirel'e Beşiktaşlı taraftarlar sahip çıktı

Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
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Türkiye'yi can evinden vuran Kahramanmaraş depremi sonrası, Hatay için gözyaşlarıyla yardım isteyen Volkan Demirel Beşiktaşlı taraftarların kalplerini fethetti. 
Fenerbahçe kalecisi olduğu dönemde Beşiktaş taraftarının tepkisi çeken Volkan için Siyah-Beyazlılar destek mesajları paylaştı.
Sosyal medyada eski milli kaleci için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.
Bir Beşiktaş'lı taraftar Volkan'ın gönderisinin altına "Seneler boyu sana karşı en ağır eleştiriler yaptım. Sosyal medya üzerinden direkt seni etiketleyerek asla hakaret etmeden eleştirilerde bulundum. Kimi zaman canlı olarak gittiğim deplasman maçlarında uzaktan duyacağın şekilde sana haykırdım.
Sana öfkelendim. Öfkemi kustum. Yazdım, çizdim. Ama yaşanan bu son felaketin depremin ilk gününde canlı yayın yaparak çağrıda bulunman ve o gözyaşlarından sonra kardeşimsin. Bu saatten sonra futbola da spora da kibrit suyu! Tüm hatay halkının kardeşisin bundan sonra. Sağ ol, Var ol. Allah seni ailene bağışlasın" ifadelerini kullandı.

AĞLAYARAK YARDIM İSTEMİŞTİ

6 şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde başta Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da depremin etkisi görüldü. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Demirel, "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Konuşmakta zorlanan Demirel, "Kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin." derken gözyaşlarını tutamadı.

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demir kaya
8.02.2023 20:35
volkanım senin göz yaşına kurban insan olmıyandan göz yaşımı cıkar var ol sag ol seninle ölümüzde dirimizde bir kez daha gurur duyuyoruz  
 
okur
8.02.2023 20:26
valla helal olsun volkan demirele.insan evladıymış.allah böyle iyi insanların sayısını arttırsın.  
 
1950
8.02.2023 20:19
Alpay bak delikanlı sporcu Vokan’a, insanlık neymiş öğren, bu sevgi para pul ile satın alınmaz  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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