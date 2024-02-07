Volkan Demirel'in Hatay isyanı

Kaynak: AA
Volkan Demirel'in Hatay isyanı
Türkiye Kupası son 16 turunda RAMS Başakşehir'e penaltılarla kaybeden Atakaş Hatayspor'un teknik direktör Volkan Demirel, maçın son dakikasında verilmeyen penaltıyı eleştirdi.

Maçın oynandığı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Demirel, iki takım oyuncularına da övgüde bulundu. Maçta istedikleri gibi oynadıklarını söyleyen Demirel, son dakikada yaşanan penaltı tartışmasına değinerek, şunları söyledi:

Son dakikada penaltı olduğunu düşündüğümüz bir pozisyon oldu. Hem rakip oyuncunun tepkisinden hem de hakemin ilk anda verdiği karardan penaltı olduğu anlaşılıyordu. Çünkü topun hızı düştü.

Televizyonda öyle görünmedi. Hakemin ilk kararı doğruydu ama VAR kararı yanlıştı. Kaleci Deniz Dilmen'i kutlamak istiyorum. Genç olmasına rağmen 3 penaltı çıkardı. Milli takım için önemliydi. Takımına turu kazandırdı. Türk futbolu iyi bir kaleci kazandı umarım.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Volkan Demirel, transfer etmek istedikleri oyuncular olduğunu ifade ederek, "Almak istediğimiz oyuncular var. Bütçemizi zorlamak istemiyoruz. Kafamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız. Transfer yapmak zorunda değiliz." dedi.

Bir yıl önce yaşanan depremleri de anan Demirel, sözlerini şöyle bitirdi:

Bir yıl önce yaşadıklarımız kolay değildi ama hayat sürüyor. Hayata sarılmak lazım. Yaşadıklarımızı unutmadan, anarak devam edeceğiz. İnşallah böyle acılar bir daha yaşanmaz. Bu zorlukları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum.

İlgili Haberler
Volkan Demirel: Beni sevmeyebilirsiniz, Hatay'ı sevin
Volkan Demirel: Beni sevmeyebilirsiniz, Hatay'ı sevin
Volkan Demirel'den ağlatan paylaşım
Volkan Demirel'den ağlatan paylaşım
Hatayspor yine kazandı. Volkan Demirel kötü gidişata dur dedi
Volkan Demirel Acun Ilıcalı'nın yıldızını transfer etti. Milli yıldız yeniden Süper Lig'de
Volkan Demirel: Ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret
Volkan Demirel: Ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret
Son Haberler
Batshuayi durmuyor. Saat başı gol atıyor Spor
Batshuayi durmuyor. Saat başı gol atıyor
Bağdat’ta bir araca dron saldırısı düzenledi. En az 1 ölü Dünya
Bağdat’ta bir araca dron saldırısı düzenledi. En az 1 ölü
Kamu işçisine ek zam mı geliyor? TÜRK-İŞ genel Başkanı Atalay'dan dikkat çeken çıkış Gündem
Kamu işçisine ek zam mı geliyor? TÜRK-İŞ genel Başkanı Atalay'dan dikkat çeken çıkış
Mersin’de düğün konvoyu magandacılarına ceza yağdı Gündem
Mersin’de düğün konvoyu magandacılarına ceza yağdı
Joshua King'in sakatlığı hakkında yeni gelişme Spor
Joshua King'in sakatlığı hakkında yeni gelişme
Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı Gündem
Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı
Fenerbahçe'de sınıfta kalan oyuncuyu Fatih Saboviç açıkladı Spor
Fenerbahçe'de sınıfta kalan oyuncuyu Fatih Saboviç açıkladı