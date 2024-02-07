Volkan Demirel'in Hatay isyanı

Maçın oynandığı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Demirel, iki takım oyuncularına da övgüde bulundu. Maçta istedikleri gibi oynadıklarını söyleyen Demirel, son dakikada yaşanan penaltı tartışmasına değinerek, şunları söyledi:

Son dakikada penaltı olduğunu düşündüğümüz bir pozisyon oldu. Hem rakip oyuncunun tepkisinden hem de hakemin ilk anda verdiği karardan penaltı olduğu anlaşılıyordu. Çünkü topun hızı düştü.

Televizyonda öyle görünmedi. Hakemin ilk kararı doğruydu ama VAR kararı yanlıştı. Kaleci Deniz Dilmen'i kutlamak istiyorum. Genç olmasına rağmen 3 penaltı çıkardı. Milli takım için önemliydi. Takımına turu kazandırdı. Türk futbolu iyi bir kaleci kazandı umarım.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Volkan Demirel, transfer etmek istedikleri oyuncular olduğunu ifade ederek, "Almak istediğimiz oyuncular var. Bütçemizi zorlamak istemiyoruz. Kafamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız. Transfer yapmak zorunda değiliz." dedi.

Bir yıl önce yaşanan depremleri de anan Demirel, sözlerini şöyle bitirdi:

Bir yıl önce yaşadıklarımız kolay değildi ama hayat sürüyor. Hayata sarılmak lazım. Yaşadıklarımızı unutmadan, anarak devam edeceğiz. İnşallah böyle acılar bir daha yaşanmaz. Bu zorlukları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum.