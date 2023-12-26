Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama

Kaynak: İHA
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama
Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamalarla istifa sinyali veren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel için açıklama geldi.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Volkan Demirel ile ilgili çıkan ‘istifa edecek’ iddialarına açıklık getirdi.

Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifasının söz konusu olmadığını söyleyerek, "Bize herhangi bir şey söylemedi ve bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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“ZAMAN ZAMAN SÖYLÜYOR”

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifa ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Toksöz, "Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Hatayspor'un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

13. SIRADA YER ALIYOR

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.


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