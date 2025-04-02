Volkan Konak için skandal sözlerde bulundu: Kanal gereğini yaptı...

Fatih Reşit Civelekoğlu, Beyaz Tv’de öğle kuşağı programlarında yer alıyordu. Açıklamalarıyla sürekli gündem olan isim adı yine tepkiyle anıldı. Sahnede hayatını kaybedip aramızdan ayrılan tüm halkın sevilen sanatçısı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak için taziye mesajı paylaşmak yerine ölmüş insanın arkasından skandal sözlerde bulundu.

Fatih Reşit Civelekoğlu, Volkan Konak için "İyi bilmezdik" dedi. Uzman psikolog "Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Bunlar babacan tavırlı olurlar, mahallenin gençliğini kerhaneye götürürler zina ettirirler, alkolle alıştırırlar" gibi sözlerde bulundu.

Hikayeler kısmında ve paylaşımında, "Dirisi camiye, ezana, cemaate düşman olanın ölüsünü camide görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

KANALDAN KOVULDU

Fatih Reşit Civelekoğlu kısa süre sonra sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşarak TV yönetiminin talebi üzerine bundan sonra Beyaz TV ekranlarında olmayacağını bildirdi.

FATİH REŞİT CİVELEKOĞLU KİMDİR?

Fatih Reşit Civelekoğlu, Türk bir klinik psikolog, psikoterapist ve yazardır. 1971 yılında Almanya’nın Münih kentinde, gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ailesi 1979’da Türkiye’ye kesin dönüş yapmış, o da ilkokulu İstanbul’da tamamlamıştır. Daha sonra ailesiyle 1983’te Giresun’a taşınmış ve orta öğrenimini Giresun İmam Hatip Lisesi’nde bitirmiştir. 1989’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’ne girmiş ve buradan mezun olmuştur. Akademik kariyerine devam ederek Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde “Engelli Çocukların Kardeşlerinin Psikolojik Durumu” konulu teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır.

Civelekoğlu, Türkiye’nin en uzun soluklu radyo programcılarından biri olarak tanınır. Ankara’da Arifan Radyo’da başlayan 15 yıllık radyo serüveni, Dost FM, Hedef Radyo ve İstanbul’da Moral FM’de “Çözüm Kapısı” gibi programlarla devam etmiştir. Ayrıca Hilal TV, Dost TV, TV5, Habertürk TV, Beyaz TV gibi kanallarda programlara katılmış, psikoloji ve aile üzerine içerikler üretmiştir.